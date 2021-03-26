الصحاف لـ"سبوتنيك": التنسيق بين العراق ومصر والأردن ليس موجها ضد أي محور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن وزيري خارجية مصر والأردن سامح شكري وأيمن الصفدي يصلان بغداد غدا، وسيكون في استقبالهما وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

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وأضاف الصحاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء الثلاثي على المستوى الوزاري جاء في إطار التشاور والتنسيق قبل لقاء القمة على مستوى القادة في بغداد.

وأوضح الصحاف أن آلية التنسيق الثلاثي بين العراق ومصر والأردن ليست موجهة ضد طرف أو محور على مستوى المنطقة، وإنما هي في إطار تطوير العلاقات والسوق المشتركة بين هذه البلدان.

وأشار إلى أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية، خاصة أن السياسة الخارجية العراقية تكرس مبدأ الشراكات الاستراتيجية المتعددة، والدوائر الاقتصادية المتنوعة.

وبحسب الصحاف فإن اللقاء يبحث تفعيل المنطقة التجارية المشتركة بين العراق والأردن، وبحث الموضوعات السياسية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب وتبادل الدعم المعلوماتي والأمني.

ورجح أن تخرج القمة بمخرجات استثنائية ذات طابع استراتيجي ينعكس على المصالح المشتركة وتعزز الحضور وفق الآلية المناسبة.

وأكد على أهمية التنسيق من أجل رفع مستوى التمكين للمواطنين في الدول الثلاث ضمن الخيار الاستراتيجي، الذي يتم العمل عليه بين الثلاثي العربي، وعلى أن بغداد منفتحة بنفس المسار على دول التعاون الخليجي وجيران العراق.

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وقبل أيام كشف مصدر حكومي عراقي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني سيزوران العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي لعقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بهدف مناقشة بناء محور سياسي مستقل في المنطقة.

وقال المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته) في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إنه نهاية الشهر الحالي "ستكون زيارة لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وكذلك للملك الأردني عبد الله الثاني وستكون قمة ثلاثية تجمع الإخوة في الدول الثلاث العراق ومصر والأردن".

وأضاف أن: "القمة تهدف إلى بناء محور سياسي مستقل في المنطقة، وستناقش ملفات سياسية واقتصادية وأمنية".

ولفت إلى أن: "جوهر المشروع الذي تعمل عليه الدول الثلاث هو إعلاء مشروع المشرق الجديد الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته إلى عمان ومشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت هناك".

يذكر أن العاصمة الأردنية عمان استضافت قمة بين الدول الثلاث أواخر أغسطس/ آب من العام الماضي، بمشاركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.