السعودية تعلن نشوب حريق في محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان بعد تعرضها لهجوم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، مضيفا أنه "لم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال المصدر إن "الهجوم يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل".

وأضاف المصدر أن الهجوم أيضا "يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة، استهدفت المملكة.

وقال التحالف العربي إنه اعترض ودمر 4 طائرات دون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

​وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.