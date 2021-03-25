شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خلاف على الجسر المعلق بالرياض ينتهي بحادث «تصادم متعمد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعاً مصوراً لحادث تصادم مركبتين متعمد على الجسر المعلق بالرياض عصر اليوم الخميس.

وأظهر الفيديو مركبتين قريبتين من بعضهما البعض قبل أن يصدم قائد إحداهما الأخرى ويبادر بالفرار هارباً من موقع الحادث.

وأكد مصور المقطع أن الأمر بدأ بخلاف على أولوية المرور وانتهي بحادث تصادم متعمد، وطالب مغردون بتشديد الإجراءات العقابية على كل المتهورين على الطرق.

ولم يتسن لـ “الخليج 365” التأكد من المقطع المتداول وتوقيت تصويره.