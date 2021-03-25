شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وانخفاض الحرارة على ثلاث مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

كما يستمر تأثر الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بالعوالق الترابية، كذلك يتوقع تأثر سواحل مناطق (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

أما عن درجات الحرارة، المتوقعة غداً فتسجل الرياض 38 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل مدينة طريف 4 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.