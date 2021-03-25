برلماني ليبي يطالب بخروج فوري لحاملي السلاح غير الليبيين من البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وبشأن المطالب الدولية التي أجمعت عليها العديد من الدول بخصوص مغادرة المرتزقة للأراضي الليبية، أوضح النائب في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن كبح كل التدخلات الأجنبية السلبية بات ضرورة، إضافة إلى مغادرة كل حامل للسلاح من غير الليبيين.

وتابع قائلا: "التعامل مع الدولة الليبية يجب أن يكون على أساس السيادة الكاملة، وفق المصالح المشتركة للدول في مجال الشراكة السياسية والاقتصادية المبنية على الاحترام المتبادل".

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وشدد على أنه "لا أحد يرحب بمن يجلب السلاح والحرب لليبيا، وأن الشعب الليبي يرحب في الفترة الراهنة بمن يحترم السيادة ويساهم في عملية التنمية والبناء والاستقرار".

وخلال زيارة لليبيا، اليوم، أكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، دعم أوروبا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في مؤتمر صحفي من طرابلس رفقة وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا: "بوجودنا هنا نثبت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الملف الليبي ونبعث رسالة بأننا مساندين لحكومة الوحدة".

من جهته قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "طيلة ساعة ونصف اجتمعنا مع مختلف الوزراء في حكومة الوحدة وأكدنا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا كشرط أساسي للوصول إلى إجراء الانتخابات نهاية العام"، مضيفا "كما أكدنا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة حظر التسليح".

وفي الإطار، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال لقائه في القاهرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حتى تتمكن من إدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري.