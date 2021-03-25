التحالف: تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت المدنيين بالسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن التحالف العربي أنه اعترض ودمر 4 طائرات دون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

​في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مُسيرة مسلحة تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أثناء تحليقها في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

​وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.