الارشيف / اخبار الخليج

اتفاق لإقامة جسر يربط موريتانيا والسنغال بتكلفة 87 مليون يورو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق لإقامة جسر يربط موريتانيا والسنغال بتكلفة 87 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  وقعت الحكومة الموريتانيا ونظيرتها السنغالية مع شركة بولي هانكدا الصينية اليوم الخميس فى مدينة روصو جنوب موريتانيا على عقد مشروع بناء جسر سيربط بين البلدين.

وذكر بيان رسمي موريتاني أن الاتفاق الذي وقعه وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي ووزير النقل محمد أحمدو امحيميد مع وزير المالية السنغالي عبد لايدواودا ايديالو، ومنصور افاى، وزير البنية التحتية والنقل البرى، يبلغ تكلفته 87 مليون يورو بالتعاون بين البنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى للاستثمار والاتحاد الأوروبي وحكومتي موريتانيا والسنغال.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا