شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق لإقامة جسر يربط موريتانيا والسنغال بتكلفة 87 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الحكومة الموريتانيا ونظيرتها السنغالية مع شركة بولي هانكدا الصينية اليوم الخميس فى مدينة روصو جنوب موريتانيا على عقد مشروع بناء جسر سيربط بين البلدين.