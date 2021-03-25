شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواطنين يهاجمون استراحة بالأسلحة النارية.. تحرك عاجل من شرطة الجوف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هاجم 4 مواطنين استراحة بمنطقة الجوف، مستخدمين أسلحة نارية، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من كشف هويتهم وضبطهم. ونشر حساب “سناب الداخلية” مقطعاً يوثق عملية الهجوم ومحاولة اقتحام الاستراحة، مؤكداً أن الجهة المختصة بشرطة منطقة الجوف تكمنت من ضبطت الجناة بعد الفرار من الموقع. وتبين أنهم مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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