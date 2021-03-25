شكرا لقرائتكم خبر عن «تحفيظ تبوك» تدشن مركز «الدورات القرآنية» بتكلفة تجاوزت 3 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دشن رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك ناجي بن زراع أحمد أبودريهم اليوم مشروع الجمعية الوقفي مركز “الدورات القرآنية” أحد الصروح الخدمية لمعلمي وطلاب وطالبات الجمعية ، إضافة إلى كوادرها الإدارية والمساندة.

وأوضح “أبودريهم” أن المركز سيُعنى بإقامة الدورات التعليمية والتأهيلية والتطويرية والبرامج النوعية والدورات والمسابقات القرآنية والمعارض التعريفية ببرامج ومشروعات الجمعية ، مبيناً أن تكلفة المشروع تقدر بنحو ثلاثة ملايين وربع المليون ريال ( 3.250.000).

و أضاف أن الجمعية قامت خلال مسيرتها المباركة في تعليم القرآن الكريم بتشييد وإقامة عدد من المشروعات القرآنية التي أسهمت في نشر تعليم القرآن الكريم بمختلف أحياء مدينة تبوك وبعض القرى المجاورة لها ، حيث تم إنشاء مقر إدارة الجمعية ومشروع الوقف القرآني ودار البيان ودار أم سلمة ودار ميمونة النسائية، ومجمع شبل القرآن ومجمع سنابل الخير ومعهد أبي بكر الصديق للمعلمين ومعهد حفصة بنت عمر للمعلمات ، ومركز علوم المصحف والقراءات القرآنية ، فضلا عن تأهيل عدد من المباني والأقسام التعليمية كدار القرآن النسائية ومقر إدارة الأقسام النسائية ومقر إدارة الموارد المالية وغيرها.

وأفاد أن عناية حكومتنا الرشيدة بالجمعية ومشاريعها وإسهام أهل الخير كان له أبلغ الأثر في أداء الجمعية لرسالتها وتحقيق أهدافها من خلال رؤية المملكة الرائدة لصناعة جيل واعد يخدم دينه ووطنه بما حباه الله من الخيرية تصديقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).