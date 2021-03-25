شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح» يوضح حكم نسيان التسمية عند الغسل وهل يترتب عليه شيء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم نسيان التسمية عند الغسل وهل يترتب عليه شيء . وقال الشيخ المصلح: “لا شيء عليه، لأن التسمية، حتى على القول بوجوبها في الوضوء، نص الفقهاء ، فقهاء الحنابلة على أنها تسقط بالسهو”.

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