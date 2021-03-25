الملك سلمان يوجه دعوة للكاظمي لزيارة العراق... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقاء افتراضي للملك سلمان، عبر الاتصال المرئي، مع الكاظمي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الجانبان على دور مجلس التنسيق السعودي العراقي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

كما وجه الملك سلمان دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي؛ لزيارة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب الكاظمي عن تقديره وقبوله للدعوة.