بعد أيام من حادثة مشابهة... عملية دهس جديدة لشرطي في الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، "أن سائق مركبة سياحية، كان قد رفض الامتثال للتوقف على مستوى نقطة تنظيم حركة المرور بوسط المدينة، ليقوم بعد ذلك برفض الامتثال للتوقف مرة ثانية على مستوى نقطة مراقبة أخرى، حيث لاذ بالفرار متسببا في دهس شرطي حاول توقيفه".

وأضاف البيان: "من جهة أخرى، تُطمئن المديرية العامة للأمن الوطني على الحالة الصحية للشرطي ضحية الحادث، الذي تلقى الإسعافات الأولية وغادر المستشفى".

وقام سائق جزائري، الأسبوع الماضي، بدهس شرطي أثناء أدائه مهامه، وسط العاصمة الجزائر، حيث رفض الانصياع لأوامر الشرطة وفر هاربا بسرعة قصوى، لتتم ملاحقته فورا وإيقافه عند أول حاجز أمني بعد حادثة الدهس.

وأثار الحادث استنكار المتابعين الذين طالبوا بفرض عقوبة على السائق المتهور، وقامت محكمة بئر مراد رايس، في العاصمة الجزائر، بتأجيل محاكمة السائق، إلى 29 مارس/ آذار الجاري، مع الأمر بالإيداع.