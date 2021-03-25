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واشنطن تمنح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمكافحة كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الوزارة في بيان لها أن الأموال المخصصة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تساعد في دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية إضافة إلى علاج مسألة انعدام الأمن الغذائي.

© REUTERS / JONATHAN ERNST

ويوم الأحد الماضي، انطلقت حملة تطعيم المواطنين في الضفة الغربية ضد فيروس "" المستجد.

والفئات المستهدفة من قبل الحملة، هم كبار السـن فـوق سن 75 سنة، ومرضى الكلى ومرضى السرطان بالتوازي مع تطعيم الكوادر الطبية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عبر موقعها الرسمي.

وأعلنت الوزارة أن التسجيل للحصول على اللقاح سيكون على المنصة الإلكترونية أو لدى إحدى عيادات الصحة.

وأوضحت أنه سيتم إعطاء الفئات من كبار السن فوق 75 سنة مواعيد للتطعيم واستدعائهم إلى مديرية الصحة الأقرب إلى مكان سكنهم في تلك المواعيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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