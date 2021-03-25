بعد تهديدها بقطع أذنيه... الكاظمي يرد على جماعة مسلحة أجرت استعراضا عسكريا مفاجئا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي خلال حضوره حفل تكريم عوائل شهداء الصحافة في نقابة الصحفيين، إن "الصحافة والإعلام هما من قدّما صورة العراق، والعراق من البلدان التي قدّمت الكثير من الشهداء الصحفيين"، وفقا لما نقلته قناة "السومرية" العراقية.

وأضاف الكاظمي: "إنه مطلوب من الصحافة صناعة العمل في العراق وبناء المستقبل والأمن"، معتبرا أن "السلاح لا يوفر الأمن".

ولفت الكاظمي إلى أن "هناك من يحاول ابتزاز الدولة بطريقة أو بأخرى لكن الحكومة لهم بالمرصاد".

وأشار الكاظمي إلى أن "هناك وفودا عالمية تسعى لزيارة العراق وهناك جهات مجهولة تسعى لإزاحة هيبة العراق".

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واعتبر أن "الحكومة الحالية وظيفتها الأساسية إجراء انتخابات مبكرة"، موضحا أن "الحكومة أمّنت رواتب الموظفين للأشهر المقبلة".

وتابع الكاظمي: "إن هناك جهات تسعى نحو بث فسادها بشأن رواتب الموظفين لكن الحكومة بالمرصاد"، معتبراً أن "استعراض اليوم في بغداد هو محاولةلإرباك الوضع الأمني وإرباك العراقيين".

هذا وانتشر عناصر ميليشيا "ربع الله"، بسلاحهم في شوارع العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حاملين صورة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وقد طبعوا فوقها رسم حذاء وهددوا بقطع أذينه.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر العشرات من عناصر الميليشيا في بغداد، مستقلين عجلات عسكرية، وهم يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، في رسالة بدت واضحة إلى الحكومة العراقية.