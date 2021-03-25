شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: معظم الآثار الجانبية بعد تطعيم كورونا خفيفة إلى متوسطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم بلقاح كورونا خفيفة إلى متوسطة، خاصة بعد الجرعة الثانية، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم.
جاء ذلك في رد على سؤال عبر حساب “الصحة 937″، ورد فيه: “اليوم هو اليوم الثالث من حصولي على اللقاح و لازلت أعاني من أعراض جانبية مثل ارتفاع الحرارة“.
وتابعت وزارة الصحة: ” هذه الأعراض تختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحص السريري”.
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