الحوثي: جاهزون لسلام مشرف دون مقايضة للملف الإنساني باتفاقيات عسكرية وسياسية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي، اليوم الخميس في كلمة بمناسبة "ذكرى اليوم الوطني للصمود (في إشارة إلى الذكرى السادسة لانطلاق عمليات التحالف العربي)، بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "جاهزون للسلام المشرف، الذي ليس فيه مقايضة بحق شعبنا في الحرية والاستقلال أو بحقوقه المشروعة".

وأضاف: "حاول الأمريكيون والسعوديون وبعض الدول إقناعنا بمقايضة الملف الإنساني باتفاقيات عسكرية وسياسية ونحن لا يمكن أن نوافق على ذلك".

وتابع: "لو قبلنا باستغلال الملفات الإنسانية عسكريا وسياسيا لكانت خيانة لشعبنا، وكان اعتمد العدو على تبرير إعاقته لوصول الحاجات الإنسانية بحصول أي اشتباك ميداني"، مشيرا إلى "وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والأساسية استحقاق إنساني وقانوني، لا يمكن أن يكون في مقابل ابتزاز بشروط عسكرية وسياسية".

واعتبر زعيم "أنصار الله" أن "الطريق إلى السلام واضح"، مخاطباً دول التحالف بالقول: "أوقفوا عدوانكم وفكوا حصاركم وأنهوا احتلالكم لمحافظاتنا".

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وتابع "في تصدينا للعدوان لا نحتاج إذناً من مجلس الأمن ولا من الأمم المتحدة ولا موافقة من الجامعة العبرية (في إشارة إلى جامعة الدول العربية) ولا إذناً من الدول الأوروبية ولا من أي طرف في هذه الدنيا".

كما أشار زعيم "أنصار الله" إلى أن "تحقيق إنجاز استراتيجي في مسار التصنيع العسكري من الكلاشنكوف إلى الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المُسيرة"، مضيفاً: "شعبنا تمكنمن توجيه الضربات إلى عمق تحالف العدوان وأصبحت هذه الضربات مصدر إزعاج كبير لهم".

في الشأن الداخلي، أعرب الحوثي عن عدم الرضا على الأداء الحكومي، مؤكداً "السعي بشكل مستمر لتطهير وإصلاح مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه الشعب"، معتبراً أنها "مسؤولية كبيرة ومعقدة بسبب آثار النظام السابق".

وخص زعيم "أنصار الله"، إيران وعُمان و"حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله، بالشكر لـ "وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في مظلوميته".