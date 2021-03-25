مهاجما السعودية والإمارات... عبد الملك الحوثي يتوعد بـ"مفاجآت عسكرية" ردا على مبادرة السلام

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى "اليوم الوطني للصمود"، التي أكد خلالها أن اليمن سيستمر في الدفاع المشروع عن نفسه طالما استمر العدوان، حسبما ذكرت قناة "المسيرة".

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وتابع الحوثي قائلا إن "الأمريكيين والسعوديين وبعض الدول حاولوا إقناعنا بمقايضة الملف الإنساني باتفاقيات عسكرية وسياسية ونحن لا يمكن أن نوافق على ذلك"، مضيفا "بأننا جاهزون للسلام المشرف الذي ليس فيه مقايضة بحق شعبنا في الحرية والاستقلال أو بحقوق المشروعة".

وهاجم الحوثي تحركات التحالف قائلا إن "العدوان منذ بدايته قبل ستة أعوام كانت صفته الجريمة وسمته الغدر، الإجرام طابع لهذا العدوان منذ الجريمة الأولى بحق المدنيين في العاصمة صنعاء".

وأوضح الحوثي أن "ارتباط وتبعية السعودي والإماراتي بالأمريكي في كل ملفات المنطقة هو أبرز عامل في انخراطهم في دور المنفذ للعدوان واعتماد السعودي والإماراتي على التقارير الاستخباراتية الصهيوأمريكية في تحديد العدو والمخاطر جعلتهما يبنيان عليها قرارات خاطئة".

واشاد الحوثي بالدعم الإيراني سياسيا ومعنويا لبلاده وكذلك سلطنة عمان التي وصفها بالجار الطيب كما أشاد بمواقف "حزب الله" لبنان وأمينه العام حسن نصر الله الداعمة لبلاده.

واختتم الحوثي بالتأكيد أن اليمن، في العام السابع من الحرب، قد أحرز التقدم في مجالات شتى منها التصنيع الدفاعي والصمود في مختلف المجالات السياسية والمعنوية والاقتصادية، على حد تعبيره.