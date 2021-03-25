الخارجية الروسية: فتح قناة السويس سوف يستغرق عدة أسابيع

دبي - محمود عبدالرازق - قالت إدارة مركز المواقف والأزمات في وزارة الخارجية الروسية على "تويتر": حذرت الخارجية الروسية من أن فك حركة المرور عبر قناة السويس قد يستغرق عدة أسابيع.

وأضافت: "لا تزال حركة المرور عبر قناة السويس مغلقة بسبب الحادث الذي وقع في 23 مارس لسفينة الحاويات" إيفر جيفن "، وقد يستغرق فتحها عدة أسابيع".

في وقت سابق من اليوم الخميس ، قال مصدر في شركة وكالة الخليج المشغلة للقناة (GAC) لوكالة "سبوتنيك": إن حركة السفن في قناة السويس ظلت مغلقة لأكثر من يومين بسبب سفينة الحاويات الجانحة إيفر جيفن. تستمر العملية بمشاركة حوالي ثمانية قاطرات".

وكانت السفينة بطول 400 متر وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 224 ألف طن متوجهة من الصين إلى هولندا روتردام وجنحت عند الكم 151 من القناة، مما أدى إلى إعاقتها وعرقلة حركة المرور.

وتنتظر عشرات السفن دورها عند مداخل القناة في الشمال والجنوب، وتم حظر 3 سفن أخرى على الأقل في القناة نفسها.

وفقًا للخبراء الذين قابلتهم "سبوتنيك"، فإن قبطان السفينة هو المسؤول في المقام الأول عن الحادث، وتتحمل شركات التأمين الخسائر الرئيسية، ويمكن أن يؤدي وقوف عشرات السفن إلى زيادة أسعار النفط بنسبة 10% أو أكثر.