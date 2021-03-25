هيئة قناة السويس تطرح هذا الخيار لإنهاء أزمة السفينة الجانحة

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنها بحثت خيار "التكريك" حول سفينة الحاويات الضخمة خلال اجتماع مع فريق إنقاذ من شركة شميت سالفيدج الهولندية.

Suez Canal Authority

وذكر البيان أن الاجتماع شهد طرح "السيناريوهات المقترحة بما في ذلك إمكانية القيام بأعمال التكريك في محيط السفينة من خلال كراكات الهيئة".

وأضافت الهيئة أن الجهود الحالية لتحرير السفينة تشمل جرافتين وتسعة زوارق قطر وأربعة حفارات على ضفة القناة.

وكانت هيئة قناة السويس قد أفادت في بيان سابق، أن السفينة "إيفر جيفن" جنحت، صباح الثلاثاء الماضي، وهو ما "يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لتعرض البلاد لعاصفة ترابية... مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها".

وفي خضم هذه الأزمة أعلنت الهيئة في وقت سابق اليوم، تعليق حركة الملاحة مؤقتا في المجرى الملاحي.

ويمر نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كم، ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.