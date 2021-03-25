تكنولوجيا: إطار دراجة يستخدم تقنية ناسا للتغلب على الثقوب

الكويت - هبة التوبجي - تستخدم شركة ناشئة تدعى Smart تقنية الإطارات الخالية من الهواء المصنوعة من خليط ذاكرة الشكل SMA، التي تم إنشاؤها في الأصل لجعل المركبات الفضائية القمرية والمريخية أكثر مرونة في المستقبل، لإطار دراجة يسمى Metl.

ولأكثر من 50 عامًا، كانت ناسا توجه تقنيتها المتقدمة إلى المنتجات اليومية، وتسللت مواد وكالة الفضاء إلى كل شيء بدءًا من مراتب الإسفنج المرن وصولاً إلى أجهزة استشعار الصور بالكاميرا الرقمية والهواتف الذكية. وفقا لـ”روسيا اليوم”

وكانت مسألة وقت فقط قبل أن تتم إضافة تقنية الإطارات المتطورة إلى القائمة الطويلة لما يسمى بـ NASA spinoffs.

وتأسست الشركة الناشئة SMART في عام 2020، ولديها شراكة مع وكالة ناسا من خلال اتفاقية قانون الفضاء، وهي جزء من برنامج بدء التشغيل الرسمي للوكالة والذي يهدف إلى تسويق بعض ابتكاراتها.

ويعتبر إطار Metl هو الثمرة الأولى لعمل الشركة الناشئة مع مركز أبحاث Glenn التابع لناسا، حيث طور مهندسو ناسا للمرة الأولى ما يسمى بتقنية خليط ذاكرة الشكل SMA.

وتسمح SMA بإطار مصنوع بالكامل من نوابض مترابطة، التي لا تتطلب نفخ، وبالتالي فهي محصنة ضد الثقوب، وقادرة على توفير جر مكافئ أو أفضل عند مقارنتها بالإطارات المطاطية القابلة للنفخ، وحتى بعض القدرات المدمجة لامتصاص الصدمات.

وكان التطور الرئيسي هو إنشاء خليط يمكن أن يعود إلى شكله على المستوى الجزيئي، مما يعني أنه يمكن أن يتشوه للتكيف مع التضاريس غير المستوية، بما في ذلك العوائق، مثل: الحصى والحفر، والعودة إلى شكله دون فقدان السلامة الهيكلية بمرور الوقت.

وعملت SMART مع مركز أبحاث Glenn لتطبيق فوائد SMA في السوق الاستهلاكية، وهي تستهدف سوق الدراجات أولاً بإطارات Metl، التي من المقرر أن تصبح متاحة لعامة الناس بحلول أوائل العام المقبل.

وتعتزم SMART بعد ذلك متابعة جلب إطارات SMA إلى صناعات السيارات والمركبات التجارية أيضًا.

ولدى SMART شراكة مع شركة Spin المملوكة لشركة Ford، وهي شركة للنقل التشاركي عبر الدراجات والسكوتر تركز على نماذج التنقل الصغيرة الجديدة.

وتتمتع تقنية SMART بإمكانية جعل الإطارات المسطحة أو القابلة للنفخ شيئًا من الماضي مع تقليل التكلفة والهدر على المدى الطويل من خلال إلغاء الحاجة إلى الإطارات المطاطية، التي يجب استبدالها بشكل متكرر ويمكن أن تشكل خطرًا على الركاب أو السائقين عند استخدامها دون ضغط مناسب.