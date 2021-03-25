شكرا لقرائتكم خبر عن تنظمها «خيركم» للتحفيظ .. «مسابقة المهرة» عبر أثير إذاعة القرآن في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تطلق جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ، غرة شهر رمضان المبارك مسابقة المَهرة الرمضانية للعام السادس على التوالي والتي ستبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن المسابقة تُنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة ، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة ، وعامها السادس على التوالي يتنافس فيها 36 مشاركاً من طلاب حلقات القرآن الكريم بمختلف محافظات ومناطق المملكة من ذوي الأصوات الجميلة ، وتُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصراً وهو الوقت الذي تستقبل فيه الاتصالات لساعة كاملة على الرقم 0114052999 لمن أراد المشاركة، وتقدم فيه العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها مسابقة الماهرات واللاتي يشاركن عبر رابط البرنامج الموجود بصفحات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبين المهندس حنفي أن المشاركون سيحصلون على الجوائز القيمة، مبيناً أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 25 ألف ريال، في حين خصصت باقي الجوائز للمراكز الأولى المشاركة في المسابقة، التي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة، منوهاً بأن برنامج المَهرة الرمضاني قد حصد نجاحاً كبيراً خلال الخمس أعوام الماضية على مستوى المملكة من خلال تفاعل الجمهور وإرشادات المسؤولين.