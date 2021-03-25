الجيش الأمريكي يستولي على حمولة 18 شاحنة قمح في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت مصادر محلية في ريف المالكية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "القوات الأمريكية أخرجت رتلا من 18 شاحنة محملة بالقمح السوري واتجهت فيها إلى الأراضي العراقية".

وأضافت المصادر أن "الشاحنات عبرت إلى العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي الذي يستخدمه الجيش الأمريكي أيضا لسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وغيرها".

ووفقا لـ"سانا"، فإن "الجيش الأمريكي يواصل سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع "قسد" حيث أخرجت خلال الشهر الجاري أكثر من 150 شاحنة محملة بالقمح وأكثر من 500 صهريج نفط مسروق من الحقول النفطية السورية".