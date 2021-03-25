واقعة تثير ضجة في السعودية.. هل وقعت سرقة قماش ثوب الكعبة بالفعل؟

دبي - محمود عبدالرازق - وتبين أن المتهمين هما مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم ضبطهما أثناء محاولة شحن 7 قطع من قماش الكعبة الشريفة للخارج عبر فرع البريد السعودي بحي الششة بمكة المكرمة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وبعد التحقيق مع المتهمين، أوضحا بأنهما اشتريا القماش من أحد الباعة في شارع الستين، وهو هندي الجنسية، بمبلغ 300 ريال سعودي.

وسيتم إحالة المتهمين للنيابة العامة السعودية لاستكمال الإجراءات النظامية، بعد أن تنتهي شرطة القرارة بمكة المكرمة من التحقيق معهم.

ونقلت صحيفة "المدينة" عن مصادر لم تسمها أن الحادثة المتداولة حول سرقة قماش من ثوب الكعبة، والتي حققت فیھا النیابة العامة تعود لقطعة قماش مقلدة من تلك المعروضة في المحال التجاریة، والإجراءات المتبعة بعد كل مرة یتم فیھا تغيیر ثوب الكعبة تجعل من المستحیل جدا الوصول إلیه بأي حال من الأحوال.

وذكرت المصادر للصحيفة أن البائع استغل جھل المشترين مدعیا أنھا تخص ثوب الكعبة، وھو ما نفته المصادر جملة وتفصیلا.