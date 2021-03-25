الجيش الإيراني: لم يجرؤ أي عدو أو قوة عظمى على المساس ببلادنا قيد أنملة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، أن تصريحات العميد صباحي فرد، جاءت خلال اجتماع لقوات "مقر خنداب" الجوي.

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وقال صباحي فرد:

إذا كنا ضعفاء، بالتأكيد فإن العدو كان سيهاجمنا والسبب في عدم مهاجمتهم لنا هو قوتنا من ناحية المعدات والأسلحة المحلية الصنع، وكذلك مقاتلين أقوياء وأشداء.

وأشار العميد صباحي فرد إلى تسمية العام الجاري بعام (نهضة الإنتاج والإسناد وإزالة الموانع)، متابعا:

سنستمر بكل حزم وقوة في تنمية قواتنا عسكريا ولوجستيا، ومثلما في السابق لم يتجرأ عدو أو قوة عظمى المساس بالجمهورية الإسلامية قيد أنملة.

وشدد قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، على أن "قوة الدفاع الجوي لجيش بلاده ستواصل مسيرتها التقدمية وستكون الدعامة التى تبعث على اطمئنان الشعب والإصدقاء، فيما تزيد الأعداء قلقا وخوفا".