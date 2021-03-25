صورة أثارت تفاعلا... هل استخدم الجيش المصري هذه الأسلحة خلال تدريب مشترك في السودان؟

دبي - محمود عبدالرازق - الصورة تظهر منصات دفاع جوي لحظة إطلاق أحد الصواريخ، وجاء في التعليق المرافق للمنشور: "لقطة مهيبة للحظة إطلاق صاروخ أرض جو من منظومة دفاع جوي تابعة لقوات الدفاع الجوي المصري أثناء التدريب المشترك مع القوات الجوية السودانية". لكن الادعاء غير دقيق.

المنشور الذي يأتي بعد فترة قصيرة من توقيع جيشي البلدين اتفاقية للتعاون العسكري المشترك، تضمن صورة قديمة ولا تعود لأي تدريبات مشتركة بين مصر والسودان.

بالبحث تبين أن الصورة الأصلية نُشرت في يونيو/ حزيران عام 2019، وكانت من استعراض خاص باحتفالية قوات الدفاع الجوي المصرية بعيدها التاسع والأربعين، حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية.

وقعت مصر والسودان، أوائل هذا الشهر، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وذلك على هامش زيارة لرئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إلى الخرطوم.

في شهر، نوفمبر/ تشرين الثاني، أجرت وحدات من الجيش المصري، مناورات مشتركة مع قوات الجيش السوداني، في السودان، خلال تدريب هو الأول من نوعه، بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.