وسط توقعات بالإغلاق الكامل... عمان تشدد إجراءات مواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد قررت اللجنة العليا، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الوباء، الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة.

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كما قررت اللجنة منع حركة الأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل/ نيسان المقبل.

وأعلنت اللجنة أيضا، تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكوميّة بطريقة التعليم عن بعد لينتهي في الثامن من الشهر المقبل.

ويستثنى القرار طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج.

وأظهرت تقارير حول وضع الجائحة في السلطنة ارتفاعا متصاعدا تزداد خطورته بشكل يومي لحالات الإصابة وعدد المرقدين في المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات.

وتكشف توقعات المختصين أنه بداية من الشهر المقبل وحتى 31 مايو/آيار المقبل، ستشهد البلاد فترة حرجةً للغاية في وضع الوباء.

ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة مجموعة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليا خلال تلك الفترة.