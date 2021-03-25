هند صبري تتسبب في ضجة وغضب بين المصريين

دبي - محمود عبدالرازق - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، عن مشاركة عدد من الفنانيين في موكب نقل المومياوات الملكية المرتقب في مصر منذ أشهر، والذي تأجل كثيرا بسبب الظروف الوبائية.

ومن بين الفنانين الذين أعلن عن مشاركتهم في الحدث؛ هند صبري ومنى زكي ويسرا وليلى علوي وحسين فهمي، وسوف يلقي عدد منهم كلمات عن الحضارة الفرعونية، حسبما نقلت بوابة "أخبار اليوم".

وقالت الفنانة التونسية عبر "تويتر" إنها فخورة بمشاركتها في هذا "الحدث التاريخي"، حيث تُنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، وسط أجواء احتفالية عسكرية.

لكن اختيار صبري قوبل باستغراب من البعض، نظرا لأنها تونسية الجنسية، وألقوا باللوم على المنظمين لاختيارهم شخصية "أجنبية" للمشاركة في تقديم حدث "مصري خالص" كهذا.

الفنان مصطفى درويش، اعترض على الاختيار، وقال في منشور عبر "فيسبوك": "طبعا حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبري وفنها، بس هو 100 مليون مصري معندنا حدش يمثلنا فنجيب (نختار) أجانب".

وأضاف درويش في منشور توضيحي لاحق: "مصر مليانة قامات عالمية يا جماعة خلوا (اجعلوا) الحدث ده يرجع السياحة اللي تعبت دي. أرجوكم أرجوكم استغلو الحدث ده لمصلحة مصر فقط مش علشان الحكومة تشوف وتسقف بس رجاء ارضو البلد قبل ما ترضو أي حد".

في تصريحات متلفزة سابقة، قالت صبري إنها تعتبر نفسها ممثلة مصرية رغم أنها تحمل الجنسية التونسية، مضيفة: "عندما أذهب لأي دولة عربية يجمعنا الفن، ونجد كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين المصرين لذلك أنا أفتخر أننى جزء من هؤلاء الفنانين الذين استطاعوا أن يعبروا الحدود".

أحد المغردين (يضع علم مصر) رد على تغريدة صبري بالقول: "طب أفهم بس أنت مصرية عشان تشاركي في حدث قومي بالشكل ده، هي الدنيا جرالها إيه (ماذا حدث لها)".

وآخر تساءل قائلا: "مين المسئول عن اختيار هند صبري في أي حاجة تخص مصر وليه مفيش ممثلة مصرية ولا إيه".

فيما غردت مستخدمة تدعى إيناس بالقول: "هند صبرى (التونسية) يخلوها تشارك فى موكب نقل المومياوات المصرية. صبا مبارك الأردنية تمثل زوجة الملك أحمس المصرى. ولا كأن فى حاجة اسمها أصول ولا كأننا عندنا ممثلين مصريين شبه أجدادنا. الحوار كله بيع و شراء (بزنس يعنى) مش مهم التراث المهم الفلوس".

فيما علقت أخرى بالقول: "الموضوع بقى حاجة تقرف والله، من قلة الممثلات المصريات الكبار والشباب دول بالآلاف، مش ممكن كأنهم قاصدين، مرة صبا مبارك، ومليون مرة هند صبري، ليه (لماذا) أي حدث تاريخي أو عمل بديهي تجيبوا مصرية تعمله، مش ممكن الغباء".

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في وقت سابق من هذا الشهر عن موعد الحدث الفريد الذي ينتظره العالم، داعية إلى انتظار "الموكب الذهبي"، وحددته في 3 أبريل/ نيسان المقبل.

يضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.