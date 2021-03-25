إسرائيل: نصدر التمور إلى كل العالم وحتى لمنطقة الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صفحة "إسرائيل في الخليج"، الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، والذي تتدعي أنه مكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول، أن أشجار النخيل الإسرائيلية تنتج كمية من التمور تزيد على 10 أضعاف إنتاج النخلة المتوسطة (ما يعادل 182 كغم سنويا).

وقالت "إسرائيل في الخليج":

ويتم تصدير الثمار إلى شتى أرجاء المعمورة وحتى لمنطقة الخليج.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.