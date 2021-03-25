بالفيديو... إسقاط طائرة مسيرة من طراز "سي أتش-4"  في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "روسكويي أوروجيا" الروسي، نشرت قناة "الإعلام الحربي اليمني" على يوتيوب، مقطع فيديو للحظة إسقاط طائرة مسيرة قيل إنها أمريكية الصنع "إم كيو 9"، ليتضح فيما بعد أن الطائرة صينية الصنع من طراز "CH-4".

ونقل الموقع عن الخبير العسكري يوري لامين قوله: "استخدم الحوثيون مرة أخرى صاروخًا مشابهًا للصاروخ الذي أطلق في إيران. هذا السلاح، الذي يبلغ طوله 2.74 متر تقريبًا، يتم إطلاقه مع معزز إطلاق يعمل بالوقود الصلب القابل للفصل".

ووفقا للخبير الروسي، هذه الصواريخ المضادة للطائرات قادرة ليس فقط على إسقاط الطائرات المسيرة، ولكن أيضًا بعض أنواع الطائرات العسكرية".

وكانت دفاعات الجيش اليمني واللجان الشعبية قد أسقطت سابقا طائرة مماثلة في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.