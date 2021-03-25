يرجح أنها لمصري... الداخلية الفلسطينية تعثر على جثة قذفتها الأمواج

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "خبر" الفلسطينية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم، أنه تم العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة دير البلح.

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وأوضح البزم إنه تم "العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مساء اليوم الخميس، وتشير الدلائل الأولية أن صاحبها مصري الجنسية".

وأضاف البزم: "تم نقل الجثة إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حمّلت وزارة الداخلية في قطاع غزة الفلسطيني إسرائيل مسؤولية مقتل 3 صيادين، إثر استهداف قاربهم في بحر خان يونس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة "أية علاقة لصواريخ المقاومة الفلسطينية بحادثة استشهاد الصيادين الثلاثة ببحر خان يونس".

وقال إياد البزم الناطق باسم الداخلية إن "نتائج التحقيق أكدت أنه من خلال معاينة منصة إطلاق الصواريخ التجريبية، وإحداثيات سقوطها، ومراجعة كاميرات مراصد المقاومة، والتأكد من توقيتات الإطلاق والاستلام بالشكل الدقيق، تبيّن أن موقع انفجار قارب الصيادين الثلاثة يقع خارج نطاق الرماية الصاروخية تماماً".