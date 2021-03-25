شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يقرر إنشاء فريق خبراء لرصد وتبادل المعلومات حول الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب، إنشاء فريق خبراء لرصد وتبادل المعلومات حول الإرهاب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وبدأت صباح اليوم الخميس، الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.