شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط فى الجيش الصومالى إثر انفجار لغم أرضى بالعاصمة مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى ضابط بالجيش الصومالى مصرعه إثر انفجار لغم أرضي استهداف سيارة كان على متنها في مديرية دينيلي بالعاصمة مقديشو، أفاد شهود عيان بأن التفجير، الذى سمع دويه في بعض أحياء العاصمة، تسبب أيضا في إصابة عدد من حراسه الشخصيين، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث، وتشهد العاصمة مقديشو تفجيرات متكررة من هذا القبيل تنسب إلى "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

يذكرأن، قُتل ثلاثة جنود من الجيش الوطنى الصومالى، فى انفجار لغم أرضى فى منطقة (باكول) جنوب غربى البلاد، وقالت مصادر إن عربة كان يستقلها الجنود اصطدمت بلغم أرضي في بلدة واجيد في محافظة (باكول) مما أسفر عن مقتل الجنود الثلاثة وإصابة ستة جنود آخرين في الهجوم.