شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل العراقى يبحث مع السفير الأمريكى سبل استرجاع الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر استرجاع الآثار العراقية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن وزير العدل بحث مع ‏السفير الأمريكي أوجه ‏التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات ‏القانونية وسبل تفعيلها في المستقبل القريب.

وأكد عبد الستار عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين بغداد ‏وواشنطن، مبينا أهمية الاستمرار بالتعاون ‏المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق ‏الإنسان وقطاع العدالة.‎

وبحث الجانبان أيضا الاتفاق على اتخاذ ‏الاجراءات الخاصة بالتبليغات القضائية في المحاكم ‏الأمريكية وكذلك السعي لاسترجاع الآثار العراقية ‏وإعادتها والتي تعود لعصورٍ مختلفةٍ لحضارة وادي ‏الرافدين‎.‎