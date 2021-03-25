شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل العراقى يبحث مع السفير الأمريكى سبل استرجاع الآثار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر استرجاع الآثار العراقية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن وزير العدل بحث مع السفير الأمريكي أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات القانونية وسبل تفعيلها في المستقبل القريب.
وأكد عبد الستار عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مبينا أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وقطاع العدالة.
وبحث الجانبان أيضا الاتفاق على اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتبليغات القضائية في المحاكم الأمريكية وكذلك السعي لاسترجاع الآثار العراقية وإعادتها والتي تعود لعصورٍ مختلفةٍ لحضارة وادي الرافدين.