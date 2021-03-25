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شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» توجه نصيحة مهمة لتلافي التسربات والهدر المائي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، على ضرورة التأكد من سلامة الوصلة الممتدة بين عداد المياه والخزان الأرضي باستمرار.
وقالت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”: “لتلافي الهدر المائي؛ تأكّد باستمرار من سلامة الوصلة الممتدة بين عداد المياه والخزان الأرضي“.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن 60% من تسربات المياه غير الظاهرة في المنازل بسبب الوصلة بين عداد المياه والخزان الأرضي.
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