شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» توجه نصيحة مهمة لتلافي التسربات والهدر المائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس، على ضرورة التأكد من سلامة الوصلة الممتدة بين عداد المياه والخزان الأرضي باستمرار.

وقالت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”: “لتلافي الهدر المائي؛ تأكّد باستمرار من سلامة الوصلة الممتدة بين عداد المياه والخزان الأرضي“.

وأوضحت شركة المياه الوطنية أن 60% من تسربات المياه غير الظاهرة في المنازل بسبب الوصلة بين عداد المياه والخزان الأرضي.