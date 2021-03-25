شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من أمير الرياض بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات ورصد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الاحترازات ورصد المخالفين في إمارة المنطقة قد قامت خلال الفترة (2 – 8) شعبان الجاري، بـ 30460 جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة ممثلة بأمانة المنطقة، وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

وقد رصدت خلال هذه الجولات الرقابية 13710 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وأغلقت 17 منشأة.