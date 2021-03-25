هل يمكن أن يصاب المتعافي من «كورونا» بالفيروس مرة أخرى؟.. «الصحة» توضح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية إصابة الشخص المتعافي من كورونا بالفيروس مرة ثانية.
وأكدت وزارة الصحة في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أنهلا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا.
وأضافت “الصحة” أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة.
ودعت وزارة الصحة الجميع بضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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