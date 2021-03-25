الصحة العراقية تعلن وصول أول دفعة من لقاح "أسترازينيكا"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، قوله: بأن "أول وجبة من لقاح "أسترازينيكا" وصلت اليوم إلى العراق وهي 336 ألف جرعة من أصل 16 مليون جرعة ستصل تباعا"، مبينا أن "هذا اللقاح تم التعاقد عليه مع مرفق "كوفاكس" بإشراف منظمة الصحة العالمية".

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وأضاف أن "العراق تعاقد على لقاح "سينوفارم" الصيني بواقع 2 مليون جرعة و"سبوتنك V" الروسي بمليون جرعة إضافة إلى "فايزر" بـ3 ملايين جرعة".

وجدد البدر دعوته للمواطنين إلى "التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة لضمان الحصول على اللقاح، حيث تصل رسالة نصية على الهاتف لتحديد الزمان والمكان لأخذ اللقاح".

وفي وقت سابق، عبر وزير الصحة العراقي حسن محمد التميمي، عن قلقه الشديد مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد متوقعا "أياما عاصفة".

جاء ذلك في تصريح خلال زيارته المصابين بكورونا في مدينة الطب بالعاصمة بغداد بحسب موقع "بغداد اليوم".

وقال التميمي إن "هناك أياما عاصفة تنتظر العراقيين إن لم يلتزموا بإجراءات الوقاية"، مضيفا "لدينا تقارير تشير لإصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف".