رئيس تحالف عراقيون يدعو المفوضية العليا لإعادة النظر في انتخابات الخارج

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تدوينة نشرها الحكيم اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ناشد المفوضية العليا للانتخابات أن تعيد النظر في قرار الغاء انتخابات الجالية العراقية في الخارج.

وقال: "انطلاقاً من أن سعة المشاركة في أي ممارسة ديمقراطية هي إضافة لشرعيتها ومصداقيتها، وحرصاً منا على ضمان عملية انتخابية سليمة ومنصفة يشارك فيها جميع أبناء الوطن في داخله وخارجه بانسيابية عالية، فإننا نتوسم بمفوضية الانتخابات أن تعيد النظر بقرار إلغاء انتخابات الجالية العراقية في الخارج من خلال إيجاد آلية مناسبة لذلك بوصفهم إضافة نوعية ولشدهم إلى بلدهم بقطع النظر عن عدد المشاركين".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عازية القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف البيان أنه "ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر إجراؤها في 10/10/2021)"، مؤكدا على أن "هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية".

يشار إلى أن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، كان قد طالب المفوضية العليا للانتخابات العراقية بحسم موضوع انتخابات المغتربين، داعيا إياها لتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج.

وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلا من يونيو/ حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وفي يوليو/ تموز الماضي، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من يونيو/ حزيران المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة.

جدير بالذكر أن جمانة الغلاي المتحدث الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات، كانت قد أعلنت أن "أعداد العراقيين في الخارج، ممن لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات رغم أهليتهم يبلغ نحو مليون شخص بشكل تقديري"، حسبما جاء في تصريحات لها بموقع "رووداو"، لافتة إلى أن أعداد العراقيين في الخارج الذين شاركوا في انتخابات عامي 2014 و2018 تجاوز الـ 100 ألف ناخب".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد وجهت 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية.