موريتانيا: عودة حركة الطيران للمطار الرئيسي بعد القبض على مختطف طائرة

دبي - محمود عبدالرازق - نواكشوط – سبوتنيك. وأضاف المصدر، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "المختطف يحمل الجنسية الأمريكية، ولديه عقد عمل مع شركة الموريتانية للطيران.. قدم أمس على متن رحلة على نفس الطائرة وانشغل بالعمل، وبعد مغادرة الركاب أمضى ليلته بالطائرة وصباحا اتصل ببرج المراقبة مهددا بتفجيرها".

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ونفى المسؤول الموريتاني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن يكون هناك أي اختراق أمني في منظومة عمل المطار وأن المراقبة والحواجز الموضوعة لا يمكن اختراقها بسهولة.

وأشار إلى أن السلطات تعاملت باحترافية مع الحادث، ودخلت في مفاوضات مع المختطف بعد أن لوح بما يشبه بمسدس آلي، وحين تبين لها أن المختطف قد يقود الطائرة هاجمته وتمكنت من السيطرة عليه .

وأضاف "في البداية ادعى أن لديه مشاكل مع السلطات، وطالب بحضور وزير النقل، ثم طالب بإعطائه الإذن بالمغادرة بالطائرة فورا، عندها تدخل رجال الأمن وسيطروا عليه".

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وتأمين المطار بشكل كامل، وتم السماح بعودة حركة الطيران إلى طبيعتها قبل عملية الاختطاف.

وافتتحت الحكومة مطار نواكشوط "أم التونسي" (نسبة لمعركة شهيرة ضد الاستعمار الفرنسي) عام 2016، ويقع 25 كيلومتراً شمال العاصمة نواكشوط تبلغ مساحته 18000 متر مربع ويضم مدرجين، كما تصل قدرته الاستيعابية أكثر من مليوني مُسافر سنوياً. ويضم المطار جناحا للمسافرين وجناحا للشحن ومواقف للطائرات وصالات شرف رئاسية وأخرى للوزراء ومواقف لطائرات الشحن ومقرا للصيانة.