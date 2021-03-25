"قاتلينهم في مكة في بيت الله"... أمل الشهراني منفعلة بعد تسميم كلاب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للناشطة السعودية أمل الشهراني، في حالة انهيار وبكاء، بسبب ظاهرة "تسميم الكلاب" في مكة.

وقالت إن كل البلاد توجد بها ظاهرة قتل الكلاب، لكنها عبرت عن صدمتها من وجودها في مكة، مستدركة أنها تعلم أن الكلاب قتلت أطفالا، إلا أنها ألقت باللائمة على الأسرة.

وقالت الشهراني في المقطع المتداول لها: "ماني قادرة أستوعب كمية الكلاب اللي انقتلت، حرام والله حرام، قاتلينهم في مكة، في بيت الله في أرض الله، يا أخي أنا متأكدة إنه هذي التصرفات تصرفات فردية، ناس ما عندها قلوب، لأنه مستحيل إنه الحكومة أو الأمير محمد بن سلمان يرضى عن هذا الشي، هذا أمير إنسانية ولو يدري حينتفهم واحد واحد، شوهتوا البلد الله يشوهكم، أبغى ترند يوصل الموضوع للناس الكبيرة ويكبر".

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل بشأن تسميم عدد من الكلاب الضالة وقتلها، قد أثار جدلا بين السعوديين.

وذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "المرصد"، أن "المجزرة" نفذتها بلدية خليص التابعة لأمانة جدة بمنطقة مكة المكرمة غربي البلاد يوم السبت الماضي، في إطار حملة على الكلاب الضالة والمسعورة في الشوارع والطرقات، بعد مقتل طفلة بسبب الكلاب الضالة في الرياض.