بعد فرز 95 % من الأصوات الانتخابية... ما هي الخريطة الحزبية في إسرائيل.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - تبين من خلالها أن الحزب الحاكم "الليكود"، ما يزال متصدرا المشهد السياسي في بلاده، بحصوله على 30 مقعدا حتى الآن، يليه حزب "يوجد مستقبل/ يش عتيد بـ 17 مقعدا، ثم حزب "شاس" اليمين المتطرف بـ 9 مقاعد.

وعلى الرغم من تفوقه في الانتخابات البرلمانية السابقة للكنيست الإسرائيلي، فإن حزب "كاحول لافان/ أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد خيب آمال مؤيديه، حينما حصد 8 مقاعد فقط، يليه حزب "يهوديت هتوراة" اليميني بـ 7 مقاعد، والرقم نفسه لكل من حزب "يمينا" و"العمل"، ويسرائيل بيتنو"، ثم كل من أحزاب "الصهيونية الدينية" و"القائمة المشتركة" و"أمل جديد" و"ميرتس" بـ6 مقاعد فقط، في حين جاءت "القائمة الموحدة" في المؤخرة بـ4 مقاعد فقط.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه من المقرر أن تعلن النتيجة النهائية للرئيس رؤبين ريفلين، الأربعاء المقبل، الموافق الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، على أن يرشح أحد رؤساء الأحزاب لتشكيل الحكومة المقبل، في السابع من شهر أبريل/نيسان المقبل، لمدة 28 يوما تنتهي في الخامس من مايو المقبل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحاكم، يحصد نحو 52 مقعدا، في الائتلاف المقترح تشكيله تحت قيادته، في حين يحصد غريمه، يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" على 56 مقعدا، ما يعني إمكانية عدم تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، نتنياهو، من تشكيل الحكومة المقبلة في بلاده.

وشهدت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، 23 مارس/ آذار 2021 انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا في الكنيست، هي الرابعة خلال عامين، وسط أزمة سياسية خانقة بعد فشل الكتل السياسية مرتين في تشكيل حكومة، وإخفاق الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات ثالثة جرت في مارس/آذار 2020، في حل الخلافات داخل مكوناتها، ما أدى إلى حل الكنيست والذهاب إلى جولة انتخابات رابعة.