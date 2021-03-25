وزير الدفاع التركي يجري مفاوضات مع نظيره الروسي حول إدلب السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أكار متحدثا في البرلمان التركي "المحادثات مع سيرغي شويغو كانت بناءة للغاية. اتفقنا على اتخاذ إجراءات ضد انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب. هدفنا هو ضمان وقف دائم لإطلاق النار".

كما ورد سابقا، أطلق الإرهابيون يوم الأحد الماضي، صواريخ على منطقتي الصالحين والفردوس في حلب السورية، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 17 بينهم أطفال.

وألقت السلطات السورية باللوم في القصف على القوات الموالية لتركيا التابعة للمعارضة السورية المتمركزة غرب حلب وفي إدلب المجاورة.

ودعا المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجانب التركي إلى المساعدة في البحث عن المسؤولين عن قصف مناطق حلب السكنية ومعاقبتهم.