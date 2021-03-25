السيسي: مصر تدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا لتتمكن من إدارة المرحلة الانتقالية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة المصرية اليوم فقد أكد السيسي خلال لقائه محمد المنفي "دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الشقيقة في كافة المجالات وفي جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري".

وشدد السيسي، بحسب البيان على "استمرار الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".

من جانبه؛ أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي "أن مصر كانت على الدوام العامل المرجح في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء أنها أكثر الدول درايةً بالواقع الليبي".

وبدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد المنفي، ونائبه، عبد الله اللافي، زيارة رسمية إلى مصر، هي الأولى عربيا منذ تسلم المجلس السلطة التي تقود مؤقتا البلاد.