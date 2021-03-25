العراق يتعاقد على مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة العراقية، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية "واع"، اليوم الخميس: "تعاقدنا على لقاح سينوفارم الصيني بواقع 2 مليون جرعة وسبوتنيك V الروسي بمليون وفايزر بـ3 ملايين".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك":

"مطار بغداد الدولي استقبل اليوم 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة العراقية، عن وصول أول دفعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى البلاد.

وعبّر وزير الصحة العراقي حسن محمد التميمي، عن قلقه الشديد مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، متوقعا "أياما عاصفة".

جاء ذلك في تصريح خلال زيارته المصابين بكورونا في مدينة الطب في العاصمة بغداد، بحسب موقع "بغداد اليوم".

وقال التميمي: "هناك أياما عاصفة تنتظر العراقيين إن لم يلتزموا بإجراءات الوقاية"، مضيفا: "لدينا تقارير تشير لإصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف".