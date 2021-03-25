البحوث الفلكية المصرية تكشف موعد عيد الفطر

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار القاضي في تصريحات له، اليوم الخميس، إلى أن آخر أيام الشهر يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، بحسب موقع "مصراوي".

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن شهر رمضان هذا العام 30 يوما، لافتا إلى أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم 13 مايو 2021

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​وأكد رئيس البحوث الفلكية، أن رؤية هلال شهر رمضان ستكون يوم 28 من شهر شعبان، مستبعدا أن يحدث اختلاف في المواعيد المعلنة.

وبحسب بيان للمعهد الأسبوع الماضي، فهلال شهر رمضان الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس، يوم الأحد، الموافق الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان المقبل، يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي المحافظات المصرية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين 26- 31 دقائق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين 16 – 46 دقيقة، وبذلك يكون يوم الإثنين الثاني عشر من أبريل، هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ.