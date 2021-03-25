الأوقاف السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن دروس ومحاضرات المساجد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد قرر عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، السماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع، مشترطا ألا تتجاوز مدة الدرس أو الموعظة عشر دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات عن بُعد.

وأكد البيان أن هذه الاشتراطات تم توزيعها في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى عموم فروع الوزارة في مناطق المملكة، للعمل بموجبه.

ولفت إلى أن التعميم اشتمل كذلك على ضرورة أن يراعي منسوبو المساجد الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، لضمان سلامة مرتادي المساجد.

يشار إلى أن الجهات المختصة كانت قد أصدرت، في وقت سابق اليوم الخميس، توصياتها للإجراءات الاحترازية في شهر رمضان وعيد الفطر؛ حيث خلصت إلى عدة قرارات عبر لجنة وزارية ضمت وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، فقد ركزت هذه الإجراءات على إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم والفنادق، وكذلك تعليق الاعتكاف والإفطار الرمضاني في المساجد والجوامع، بالإضافة إلى توصية فتح المراكز التجارية "المولات" للتسوق على مدار 24 ساعة، مع استمرار التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.