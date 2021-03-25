مصر... انخفاض معدل الإصابة بالدرن بنسبة 20 %

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على "فيسبوك"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول وزيرة الصحة هالة زايد، إن ذلك يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

وشاركت زايد، في فعاليات مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي للدرن، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الذي يحمل شعار "حان الوقت للقضاء على مرض الدرن".

ويتم الاحتفال باليوم العالمي لمرض الدرن في 25 مارس من كل عام، بحسب البيان، الذي أشار إلى قول هالة زايد إن وزارة الصحة المصرية تحرص على توفير التغطية بالتطعيم ضد مرض الدرن بنسبة وصلت إلى 98% للمواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، إضافة إلى توفير العلاج بالمجان.