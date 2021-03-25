شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تداهم شبكة أنفاق لداعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داهمت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الخميس، شبكة أنفاق "عنكبوتية" تابعة لداعش فى محافظة كركوك، وذكرت الاستخبارات العراقية، فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "استمرارا لواجباتها فى الوصول إلى كافة مخابئ وملاذات داعش الإرهابى وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت الاستخبارات العسكرية من مداهمة شبكة أنفاق عنكبوتية للدواعش بقرية دوسرة فى أطراف مدينة كركوك كانت المجاميع الإرهابية تستخدمة كملاذات آمنة للتخفي من رصد أجهزتنا الامنية البرية والجوية".

وأضاف البيان أن "قوات الاستخبارات العسكرية قاموا بالوصول إلى أعماق الشبكة وغلق كافة منافذها تمهيدا لتفجيرها من قبل الجهد الهندسى للفرقة". من جانب أخر بحث رئيس رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مع قائد بعثة حلف الشمال الأطلسى "الناتو" فى العراق الفريق بير اولسون، الخطة الاستشارية لتطوير قدرات الجيش العراقى .

وأشاد رئيس الأركان العراقى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس، بالجهود الكبيرة للبعثة فى تطوير الخبرات فى مجال التدريب والدعم اللوجستى .

من جانبه، قدم قائد بعثة الناتو عرضا للخطة الاستشارية لبعثة الناتو لتطوير قدرات وقابليات الجيش العراقى.

