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مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين فى هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو

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القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر إخبارية صومالية بأن عددا من قذائف الهاون "يعتقد أنها ضلت طريقها" صباح اليوم الخميس، سقطت فى مناطق قريبة من مطار آدم عدى الدولى بالعاصمة مقديشو.

وذكرت المصادر - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "بعض القذائف مجهولة المصدر سقطت على محيط المطار، وأدت إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح".

وأضافت القناة أن هذا الهجوم يتزامن "مع لقاء مرتقب بين رؤساء الولايات الإقليمية وممثلى المجتمع الدولى بالمنطقة المستهدفة فى مسعى لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات الفدرالية".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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