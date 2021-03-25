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وزيرة الخارجية الليبية تؤكد ضرورة خروج كل المرتزقة من البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخارجية فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة نجلاء المنقوش، ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضى الليبية، بشكل فورى، مشددة على أن "رفض أى مساس بسيادة ليبيا هو فى صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية".

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المنقوش قولها ـــ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية فرنسا وإيطالى وألمانيا، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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