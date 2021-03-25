شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الليبية تؤكد ضرورة خروج كل المرتزقة من البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخارجية فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة نجلاء المنقوش، ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضى الليبية، بشكل فورى، مشددة على أن "رفض أى مساس بسيادة ليبيا هو فى صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية".